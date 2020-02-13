Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Россия, удивишь нас? LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды
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*** 16:45. Онлайн смешанной эстафеты на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***
ОНЛАЙН ДНЯ
10:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона! Неужели мы все дождались старта главного турнира сезона — чемпионата мира по биатлону — 2020? Сегодня в Антхольце (Италия) спортсмены впервые выйдут на старт в рамках турнира — пробегут смешанную эстафету. Вряд ли у российских болельщиков завышенные ожидания, ведь первая половина сезона для нашей команды получилась трудной, а период перед стартом чемпионата и вовсе завершился безмедальным антирекордом. Но мы всё равно будем переживать за российских биатлонистов, которые умеют приятно удивлять в самых сложных и безвыходных ситуациях.
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