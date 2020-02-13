Чемпионат Европы—2020 по биатлону перенесён из Эстонии в Беларусь

Чемпионат Европы по биатлону, который должен был пройти в городе Отепе (Эстония), перенесён в Раубичи (Беларусь). Об этом сообщает сайт телеканала «Беларусь 1», ссылаясь на министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

Провести турнир в Эстонии не удастся из-за отсутствия снега. Инспектор Международного союза биатлонистов (IBU) Арне Айдем проверил готовность спорткомплекса в Раубичах и отправил соответствующий отчёт в IBU.

Также в Раубичах в скором времени пройдёт заключительный этап Кубка IBU.

Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах пройдёт с 26 февраля по 1 марта, а восьмой этап Кубка IBU — с 5 по 8 марта.

В прошлом году в белорусском городе проводили чемпионат Европы 2019 года, чемпионат мира по летнему биатлону 2019 года и финальный этап Кубка IBU в сезоне-2019/2020.