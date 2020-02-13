Старых извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Старых, которая бежала первый этап в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия), извинилась перед болельщиками за слабый результат. Спортсменка использовала три дополнительных патрона на втором огневом рубеже. Она передала эстафету только 14-й, с отставанием в 52 секунды.

«Хочу сказать всем большое спасибо и извиниться за свой этап. Искренне прошу прощения — это просто недопустимо так выступать здесь. Было очень тяжело, волнительно. Видимо, это и сказалось.

Очень переживала за стрельбу. Тяжёлый последний этап? Просто мне кажется, что не хватило сил. Было очень тяжело. Ни за кем не могла подержаться, и я не знаю, с чем это связано.

Я себя на сборе чувствовала прекрасно, вчера на тренировке чувствовала идеально. Не знаю, что случилось менее чем за сутки», — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.