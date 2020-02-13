Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону, Россия – 6-я

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия. Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё стали обладателями золотых наград, несмотря на семь дополнительных патронов.

Вторыми финишировала команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш). На третью ступень пьедестала почёта поднялась сборная Чехии (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж).



Сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, показала шестой результат.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Смешанная эстафета



1. Норвегия — 1:02:27.7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Италия — +15,6 (0+6)

3. Чехия — +30,8 (0+2)…

6. Россия — +59,4 (0+5).