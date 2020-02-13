Елисеев: состояние было тяжёлое, гонка не получилась

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Допустив четыре промаха на двух огневых рубежах третьего этапа, он передал эстафету девятым.



«Рассчитывал лучше пробежать, гонка не получилась. Как самочувствие? Оно было тяжёлое, мне казалось, что я намного больше ходом проиграл, и удивился, что не так плохо получилось. На стрельбе лёжа было какое-то волнение и проблемная пристрелка. Если Хованцев пожелает рассказать, то он расскажет», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».



Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии. Второй стала команда Италии, третьими финишировали чешские биатлонисты. Команда России показала шестое время.



С расписанием чемпионата мира—2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».