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Елисеев: состояние было тяжёлое, гонка не получилась

Елисеев: состояние было тяжёлое, гонка не получилась
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Допустив четыре промаха на двух огневых рубежах третьего этапа, он передал эстафету девятым.

«Рассчитывал лучше пробежать, гонка не получилась. Как самочувствие? Оно было тяжёлое, мне казалось, что я намного больше ходом проиграл, и удивился, что не так плохо получилось. На стрельбе лёжа было какое-то волнение и проблемная пристрелка. Если Хованцев пожелает рассказать, то он расскажет», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии. Второй стала команда Италии, третьими финишировали чешские биатлонисты. Команда России показала шестое время.

С расписанием чемпионата мира—2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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