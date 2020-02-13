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Стрельцов стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Халили — 20-й

Стрельцов стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Халили — 20-й
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Соерум Вебьорн выиграл суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). В финале он пробежал дистанцию за 14 минут 15,1 секунды.

Вторым, с отставанием 8,2 секунды, финишировал представитель Германии Симон Шемпп. Замкнул призовую тройку россиянин Кирилл Стрельцов (+8,6).

Карим Халили, которого тренерский штаб сборной России планирует задействовать в основной команде, выступил неудачно. Он показал 20-й результат.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Мужчины. Суперспринт

1. Соерум Вебьорн (Норвегия) — 14.15,1 (0+0+0+0)
2. Симон Шемпп (Германия) — +8,2 (0+0+0+0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +8,6 (0+0+0+0)…
10. Василий Томшин (Россия) — +27,2 (0+1+0+0)…
20. Карим Халили (Россия) — +1.11,5 (0+1+1+0)…
25. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.50,2 (3+0+1+2).

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