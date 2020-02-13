Стрельцов стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Халили — 20-й

Норвежский биатлонист Соерум Вебьорн выиграл суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). В финале он пробежал дистанцию за 14 минут 15,1 секунды.



Вторым, с отставанием 8,2 секунды, финишировал представитель Германии Симон Шемпп. Замкнул призовую тройку россиянин Кирилл Стрельцов (+8,6).



Карим Халили, которого тренерский штаб сборной России планирует задействовать в основной команде, выступил неудачно. Он показал 20-й результат.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия

Мужчины. Суперспринт



1. Соерум Вебьорн (Норвегия) — 14.15,1 (0+0+0+0)

2. Симон Шемпп (Германия) — +8,2 (0+0+0+0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +8,6 (0+0+0+0)…

10. Василий Томшин (Россия) — +27,2 (0+1+0+0)…

20. Карим Халили (Россия) — +1.11,5 (0+1+1+0)…

25. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.50,2 (3+0+1+2).