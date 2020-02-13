Фуркад: большое разочарование – так начинать чемпионат мира. Даже немного стыдно

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал стартовую гонку чемпионата мира в Антхольце (Италия). Вместе с Жулией Симон, Жюстин Бреза и Кентенон Фийоном Майе он занял седьмое место в смешанной эстафете.
«Большое разочарование – так начинать чемпионат мира. Даже немного стыдно. Мы входили в число главных претендентов на победу в смешанной эстафете наряду с Норвегией и Италией. Но единственные из большой тройки не смогли завоевать медали.
Промахи Жулии Симон? В Оберхофе подобное случилось с Эмильеном Жакленом. Да, сегодня женские этапы были очень важны для результата, но таков биатлон.
Чувствовал себя сегодня средне. Это даже немного странно. Но с точки зрения вката, думаю, для меня эта гонка не была напрасной», – приводит слова Фуркада Ski-nordique.
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону. Команда Италии стала второй. Третье место заняла сборная Чехии.
С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
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