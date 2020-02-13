Сорокина: готовятся и волнуются все, но только у наших биатлонистов происходят казусы

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина подвела итоги выступления российской сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Национальная команда, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняла 6-е место.
«Не хочется начинать с негатива, но режут без ножа. Смотреть на это очень неприятно и болезненно. Цифры уже пугающие — с каждой гонкой случается провал. Пришёл час, когда нужно показывать результат, а мы этого не делаем.
Все волнуются и готовятся, но только у нас происходят казусы. В этой ситуации можно опереться только на тяжёлое состояние спортсменов. Возможно, это действительно давление, и в этом есть также наша вина, потому что мы перекладываем на них груз ответственности», — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».
Смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону выиграла сборная Норвегии. Команда Италии стала второй, третье место заняла сборная Чехии.
С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
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