Сорокина: готовятся и волнуются все, но только у наших биатлонистов происходят казусы

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина подвела итоги выступления российской сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Национальная команда, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняла 6-е место.



«Не хочется начинать с негатива, но режут без ножа. Смотреть на это очень неприятно и болезненно. Цифры уже пугающие — с каждой гонкой случается провал. Пришёл час, когда нужно показывать результат, а мы этого не делаем.

Все волнуются и готовятся, но только у нас происходят казусы. В этой ситуации можно опереться только на тяжёлое состояние спортсменов. Возможно, это действительно давление, и в этом есть также наша вина, потому что мы перекладываем на них груз ответственности», — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».



Смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону выиграла сборная Норвегии. Команда Италии стала второй, третье место заняла сборная Чехии.

С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».