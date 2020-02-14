Тренер сборной Украины: с кругом штрафа пятое место — очень хороший результат

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артём Прима и Дмитрий Пидручный стали пятыми. На последнем этапе украинцы не смогли избежать штрафного круга и лишились шансов побороться за медали.



«Результат неплохой. Но по тому, как развивалась эта гонка, была возможность завоевать первую медаль уже на старте чемпионата мира. Ну сейчас легко говорить. Все хотели – я думаю, и девчонки, и ребята бежали на грани своих возможностей. Без риска на хороший результат надеяться было нельзя. Поэтому с кругом штрафа и семью запасными патронами, пятое место – очень хороший результат. Будем готовиться дальше и надеться на успешные следующие старты.



Девочки на своих этапах очень неплохо отработали на стрельбе. Да, и ребята на „лёжке“ хорошо стреляли, с запасом. Но потом было видно, что, имея сильных соперников, и Артём, и Дима, хотели показать свой максимум, в том числе в скорострельности. Но по точности не получилось так, как хотелось бы. Закрой Дима мишени из восьми выстрелов – всё могло быть по-другому.



Что произошло на последней стрельбе Пидручного? Дима очень сильно пробежал второй круг. Если посмотреть время, то он там будет среди лидеров. Это была наша рекомендация – постараться на втором круге приблизиться к чеху, потому что до медали оставались какие-то секунды. Он так и пробежал. На стрельбе чувствовал себя нормально, но – не закрыл. Сказалось и то, что это был первый старт, и высота, и нервы… Жаль», — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.