L'Equipe — о новом деле против Устюгова: шестой олимпийский титул для Фуркада?

Французский спортивный портал L'Equipe опубликовал статью об открытии нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Устюгова с заголовком «Шестой олимпийский титул для Фуркада?»

Международный союз биатлонистов ранее подтвердил открытие дела по Евгению Устюгову, который обвиняется в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещённого вещества или метода). Обвинение основано на отклонениях в биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).

На Олимпийских играх 2010 в Ванкувере Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Фуркад в масс-старте стал вторым. Это была его первая олимпийская награда.

«Если факты подтвердятся, то Мартен Фуркад, занявший второе место в Канаде после Устюгова, сможет получить олимпийскую награду. Таким образом, это будет его шестое золото. Два он завоевал в Сочи и три — в Пхёнчхане», — говорится в статье.

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