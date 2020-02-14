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Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания

Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратит
Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала конфликт с пятикратным олимпийским чемпионом, французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

Резцова в интервью сказала, что «Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает». Мартен в ответ предположил в «Твиттере», что у Резцовой старческий маразм, а затем сообщил, что намерен проконсультироваться с адвокатом по поводу её слов.

«Я полагаю, что ему перевели неправильно. Он свяжется с адвокатом? Я слышала. Но я ничего не боюсь», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».

Резцова также объяснила свои слова о том, что Фуркад «никогда не достигнет её результатов». Она хотела сказать, что в отличие от француза является олимпийской чемпионкой в двух видах спорта.

«Да, я это имела в виду. Но он не понял», — сказала Резцова.

Резцова отреагировала на слова Фуркада о «старческом маразме»
Фуркад предположил старческий маразм у российской олимпийской чемпионки Резцовой
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