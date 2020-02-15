Алябьев — о детском биатлонном турнире в Химках: России не хватает таких соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев рассказал о международном турнире по детскому биатлону, который состоялся в подмосковных Химках.

«Соревнования в Химках проводили Алексей Викторович Нуждов и его команда. Они большие молодцы. У нас в детском спорте, к сожалению, не хватает проведений таких соревнований. Тут многие могут сказать, что деньги не выделяются, но такие фанаты, как Анна Богалий, проводят много больших стартов. Ну и сразу такие возгласы: «А зачем нужно проводить вот с такими маленькими детьми?». Эти соревнования надо проводить в игровой манере, шибко их не напрягать. Хорошо, что дети бегут без переноски оружия. У нас в России проводится очень мало таких соревнований. За границей дети тренируются, а участие принимают мало в турнирах. У нас тоже немного. Мне понравилась сама организация в Химках, само отношение. Детишки довольны, их принимают, размещают, дают возможность. Мы как бы воспитываем в таком возрасте любовь к спорту, к труду. Это дорогого стоит.

Я дважды был на мероприятиях, которые проводят Алексей Нуждов и Анна Богалий. Мы и в Санкт-Петербурге проводим такие детские спортивные мероприятия. У нас три возрастные группы: младшие, средние, старшие. Правда, проводим очень мало соревнований. Я думаю, что это надо включить в программу всероссийских соревнований. Нуждов пытается это сделать. В Смоленске также проводятся соревнования — первенство России между юношами, но этого мало. Хочется, чтобы было ещё три-четыре крупных старта, где дети собирались бы и соревновались. 14–15 лет — это возраст, когда люди сознательно идут и занимаются: кто биатлоном, кто лыжными гонками. Я бы от имени ветеранов спорта сказал большое спасибо ребятам, кто занимается такими детско-юношескими мероприятиями.



У них идёт стрельба из пневматических винтовок. Идут разговоры, что нужны другие винтовки: не МР-61, концепт Калашникова, а детские винтовки. У кого есть возможность — купить винтовки подороже. Если решили использовать МР-61, то проводите соревнования с ними, но на других турнирах можно провести старты с другими винтовками. Конечно, одни винтовки получше, другие оставляют желать лучшего. Здесь нужно найти компромисс, чтобы не было такого, что один говорит, что он будет со своей винтовкой выступать, другой — со своей. Это всё решается хорошим, мирным путём», — сказал Алябьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.