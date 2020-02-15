Чепиков — о дисквалификации Слепцовой: кто хранил пробы, где? Всё это мутновато

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию олимпийской чемпионки 2010 года по биатлону Светланы Слепцовой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Это неправильно — говорить о положительной пробе через шесть лет после соревнований. Представляете, какой это удар для спортсмена. Нужен временной ценз, а то допинг можно найти и через 20 лет. Непонятно, кто хранил пробы, где хранились пробы. Вдруг у кого-то был доступ, их могли подменить. Все эти действия непонятны. Нужно менять правила игры, чтобы такого не повторялось. Нужно стараться обжаловать решения, брать профессиональных юристов. Всё это мутновато», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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