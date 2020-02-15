Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой

Чуть больше года назад Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дела против четырёх российских биатлонистов – Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Спустя шесть месяцев два Александра были официально дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Буквально несколько дней назад стало известно, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) обвинил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова в том же самом.
Слепцова – символ российского биатлона
И вот дело дошло до Светланы Слепцовой – олимпийской чемпионки, чемпионки мира. Слепцова была символом российского биатлона в конце 2000-х – начале 2010-х. В начале карьере Светлана была очень быстра, порой на равных бегала с самой Магдаленой Нойнер, одевала экипировку с надписью «Секси» и была постоянно в информационном пространстве. Слепцова – яркое явление в нашем спорте, здесь даже нет смысла спорить. Болельщики её любили, радовались победам, с умилением слушали интервью.
И вот теперь россиянка получила дисквалификацию на два года с момента вынесения решения с формулировкой «использование запрещённой субстанции». Полностью аннулируются результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. Это крах карьеры олимпийской чемпионки.
Получается, что тысячи болельщиков были обмануты. Это значит, что иностранные спортсмены снова получили повод, чтобы обвинять Россию в нечестной игре. И после такого их сложно будет в этом винить. Другое дело, что столь жёсткое решение IBU может быть очередной атакой на Союз биатлонистов России и попыткой взять с организации ещё больше денег. В СБР и так должны Международному союзу кучу денег. Суммы называются разные, вплоть до одного миллиона евро.
Могло быть даже хуже
Слепцовой и СБР повезло, потому что дисквалификация отсчитывается от марта 2013 года. Так что результаты золотого чемпионата мира 2009 года и золотой эстафеты Ванкувера-2010 остаются в силе. Придётся пересмотреть несколько эстафет, где участвовала Слепцова в указанный промежуток, это наверняка отразится на финансовом благополучии СБР, так как результаты будут пересмотрены. Но глобально дисквалификация покрывает крайне слабые сезоны россиянки, где она выглядела ужасно плохо.
Почему Слепцова была очень крута в начале карьеры
Светлана дебютировала на Кубке мира в сезоне-2006/07. И сразу начала стабильно заезжать в очки. На следующий год пришли первые победы. Их было целых три, и все в личных гонках! Добавьте к этому ещё 9 медалей и поймёте, какого масштаба талант тогда появился в нашем биатлоне. Последующие два сезона также получились успешными – Светлана добилась ещё семи побед на Кубке мира, а самым ярким итогом её прорыва в элиту стала победа в эстафете на Олимпиаде в Канаде в 2010 году.
Всё это останется со спортсменкой и со всей Россией. Однако запоминается всегда последнее. И очень грустно, что кому-то Слепцова запомнится не своими победами, а дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. В IBU опять чудесно подгадали с временными рамками. Дела Устюгова и Слепцовой приурочили как раз к началу чемпионата мира, когда можно наиболее сильно ударить по российскому биатлону. И получить максимальный резонанс.
- 15 февраля 2020
-
10:00
-
09:53
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
00:00
- 14 февраля 2020
-
22:39
-
21:01
-
20:52
-
20:12
-
19:42
-
19:33
-
19:31
-
19:21
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:47
-
18:40
-
18:38
-
18:13
-
18:00
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:58
-
15:49
-
15:45
-
15:11
-
14:47
-
14:45
-
13:56
-
13:04
-
12:51