Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой

Чуть больше года назад Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дела против четырёх российских биатлонистов – Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Спустя шесть месяцев два Александра были официально дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Буквально несколько дней назад стало известно, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) обвинил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова в том же самом.

Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут? Давнее антидопинговое разбирательство в отношении России возобновили аккурат к чемпионату мира. Совпадение?

Слепцова – символ российского биатлона

И вот дело дошло до Светланы Слепцовой – олимпийской чемпионки, чемпионки мира. Слепцова была символом российского биатлона в конце 2000-х – начале 2010-х. В начале карьере Светлана была очень быстра, порой на равных бегала с самой Магдаленой Нойнер, одевала экипировку с надписью «Секси» и была постоянно в информационном пространстве. Слепцова – яркое явление в нашем спорте, здесь даже нет смысла спорить. Болельщики её любили, радовались победам, с умилением слушали интервью.



И вот теперь россиянка получила дисквалификацию на два года с момента вынесения решения с формулировкой «использование запрещённой субстанции». Полностью аннулируются результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. Это крах карьеры олимпийской чемпионки.



Получается, что тысячи болельщиков были обмануты. Это значит, что иностранные спортсмены снова получили повод, чтобы обвинять Россию в нечестной игре. И после такого их сложно будет в этом винить. Другое дело, что столь жёсткое решение IBU может быть очередной атакой на Союз биатлонистов России и попыткой взять с организации ещё больше денег. В СБР и так должны Международному союзу кучу денег. Суммы называются разные, вплоть до одного миллиона евро.

Спокойно, сядут все. Сколько медалей потеряет Россия из-за скандала в биатлоне Без олимпийского золота могут остаться Устюгов, Слепцова, Шипулин, Малышко, Зайцева. И там ещё куча других медалей и призовых.

Могло быть даже хуже

Слепцовой и СБР повезло, потому что дисквалификация отсчитывается от марта 2013 года. Так что результаты золотого чемпионата мира 2009 года и золотой эстафеты Ванкувера-2010 остаются в силе. Придётся пересмотреть несколько эстафет, где участвовала Слепцова в указанный промежуток, это наверняка отразится на финансовом благополучии СБР, так как результаты будут пересмотрены. Но глобально дисквалификация покрывает крайне слабые сезоны россиянки, где она выглядела ужасно плохо.

В российском биатлоне опять нашли допинг. Его прятали почти 5 лет Самый титулованный биатлонист России в 21 веке и «секси всея Руси». Неважно, что карьера звёзд закончена — отвечать за допинг придётся.

Почему Слепцова была очень крута в начале карьеры

Светлана дебютировала на Кубке мира в сезоне-2006/07. И сразу начала стабильно заезжать в очки. На следующий год пришли первые победы. Их было целых три, и все в личных гонках! Добавьте к этому ещё 9 медалей и поймёте, какого масштаба талант тогда появился в нашем биатлоне. Последующие два сезона также получились успешными – Светлана добилась ещё семи побед на Кубке мира, а самым ярким итогом её прорыва в элиту стала победа в эстафете на Олимпиаде в Канаде в 2010 году.



Всё это останется со спортсменкой и со всей Россией. Однако запоминается всегда последнее. И очень грустно, что кому-то Слепцова запомнится не своими победами, а дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. В IBU опять чудесно подгадали с временными рамками. Дела Устюгова и Слепцовой приурочили как раз к началу чемпионата мира, когда можно наиболее сильно ударить по российскому биатлону. И получить максимальный резонанс.