РУСАДА подтвердило информацию о дисквалификации Евгения Устюгова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
«У нас есть такая информация по (дисквалификации) Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации», — приводит слова Гануса «Р-Спорт».
Результаты Устюгова, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.
Кроме того, будет аннулирован результат Устюгова на Олимпиаде 2014 года. На Играх в Сочи биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.
Устюгов также — олимпийский чемпион 2010 года (масс-старт), бронзовый призёр ОИ-2010 в эстафете, двукратный серебряный призёр чемпионата мира — 2011.
Биатлонист дебютировал в сборной России в сезоне-2006/2007. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
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