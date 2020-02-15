РУСАДА подтвердило информацию о дисквалификации Евгения Устюгова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.



«У нас есть такая информация по (дисквалификации) Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации», — приводит слова Гануса «Р-Спорт».

Результаты Устюгова, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.



Кроме того, будет аннулирован результат Устюгова на Олимпиаде 2014 года. На Играх в Сочи биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.



Устюгов также — олимпийский чемпион 2010 года (масс-старт), бронзовый призёр ОИ-2010 в эстафете, двукратный серебряный призёр чемпионата мира — 2011.



Биатлонист дебютировал в сборной России в сезоне-2006/2007. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.

