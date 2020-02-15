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Чемпионат мира по биатлону — 2020. Прямой эфир 15 февраля

Чемпионат мира по биатлону — 2020. Прямой эфир 15 февраля
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 15 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира 2020 года по биатлону пройдёт мужская спринтерская гонка. Старт запланирован на 16:45 мск.

Россию в спринте представят Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Прямой эфир мужской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Бё, Логинов стал серебряным призёром. Бронзовую награду получил француз Кентен Фийон Майе. Гараничев занял 19-е место, Дмитрий Малышко — 33-е, Елисеев — 51-е. На прошлогоднем мировом первенстве россияне завоевали три медали.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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