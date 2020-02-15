Йоханнес Бё: победа Логинова выглядит немного странно

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира.



«На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно», — сказал Бё в интервью NRK.

Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе, зашедшего на один штрафной круг. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад с чистой стрельбой уступил Логинову 19,5 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 6,5 (1).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).

4. Тарьей Бё (Норвегия) — +22,5 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +23,9 (1)…

12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…

21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0).

54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3).