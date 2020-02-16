Кристиансен: у Логинова мутное прошлое, но стоит признать — в спринте он был сильнейшим

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал скепсис, связанный с победой россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«И я, и Александр — 1992 года рождения. Помню, он часто выигрывал, а я становился вторым. Да, у него мутное прошлое, но сейчас мы все соревнуемся на равных.



Следует уважать правила и признать, что сегодня Логинов был сильнее каждого из нас», — цитирует Кристиансена Aftenposten.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.

«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина Олимпийский чемпион из Швеции жёстко прошёлся по Логинову, Слепцовой и Устюгову на чемпионате мира в Антхольце.