Кристиансен: у Логинова мутное прошлое, но стоит признать — в спринте он был сильнейшим
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал скепсис, связанный с победой россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«И я, и Александр — 1992 года рождения. Помню, он часто выигрывал, а я становился вторым. Да, у него мутное прошлое, но сейчас мы все соревнуемся на равных.
Следует уважать правила и признать, что сегодня Логинов был сильнее каждого из нас», — цитирует Кристиансена Aftenposten.
Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.
«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина
Олимпийский чемпион из Швеции жёстко прошёлся по Логинову, Слепцовой и Устюгову на чемпионате мира в Антхольце.
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