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Й. Бё: Логинов — не лучший победитель. Он и раньше принимал не самые умные решения

Й. Бё: Логинов — не лучший победитель. Он и раньше принимал не самые умные решения
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на решение россиянина Александра Логинова не общаться с прессой после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Логинов прошёл мимо микст-зоны, представив СМИ свои комментарии уже на пресс-конференции после гонки.

«Такие решения смущают. Когда ты побеждаешь на чемпионате мира, то ты должен остановиться и поговорить с прессой. Это само собой разумеющийся факт — нужно проявить уважение к СМИ.

Не считают такой поступок со стороны Логинова умным. Впрочем, он и раньше принимал не самые умные решения. Думаю, это не лучший победитель», — заявил Бё в эфире L'Equipe.

Брат Йоханнеса Тарьей после гонки заявил, что ему тяжело находиться на четвёртом месте, в то время как победу в ней празднует человек, который ранее был дисквалифицирован за допинг.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра со скептицизмом.

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