Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира в Антхольце, Юрлова — 12-я

Завершилась женская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Победу праздновала хозяйка соревнований Доротея Вирер. Один раз ошибившись во время стрельбы, она показала время 29 минут 22 секунды.

Серебряную медаль завоевала биатлонистка из Германии Денизе Херрман (+9,5 секунд), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд (+13,8).

Лучшей из представительниц России стала Екатерина Юрлова-Перхт. Невзирая на три промаха, она сумела прибавить девять позиций по сравнению со стартом.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия).

Гонка преследования, 10 км. Женщины.

1. Доротея Вирер (Италия) — 29.22,0 (1 промах)

2. Дениз Херрман (Германия) — +9,5 (3)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +13,8 (3)

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12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.15,4 (3)

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21. Светлана Миронова (Россия) — +1.42,9 (3)

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23. Лариса Куклина (Россия) — +1.46,7 (2)

24. Ирина Старых (Россия) — +1.51,9 (2).