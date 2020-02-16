У 37-летней Мякяряйнен лучший ход в гонке преследования на ЧМ. Миронова — седьмая

Представительница Финляндии, 37-летняя Кайса Мякяряйнен показала лучший ход в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Её чистое время прохождения дистанции составило 23 минуты 52,7 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф — + 14,5 секунды. Третий ход — у немецкой спортсменки Денизе Херман — +15,2 секунды.



Быстрейшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая уступила Мякяряйнен 31,7 секунды.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход



1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 23.52,7.

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +3,8.

3. Денизе Херман (Германия) — +15,2…

7. Светлана Миронова (Россия) — +31,7…

10. Ирина Старых (Россия) — +36,8…

14. Екатерина Юрлова-Пехрт (Россия) — +47,3…

24. Лариса Куклина (Россия) — +1.04,9.

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира в Антхольце, Юрлова — 12-я