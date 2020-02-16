У 37-летней Мякяряйнен лучший ход в гонке преследования на ЧМ. Миронова — седьмая

Представительница Финляндии, 37-летняя Кайса Мякяряйнен показала лучший ход в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Её чистое время прохождения дистанции составило 23 минуты 52,7 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф — + 14,5 секунды. Третий ход — у немецкой спортсменки Денизе Херман — +15,2 секунды.
Быстрейшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая уступила Мякяряйнен 31,7 секунды.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 23.52,7.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +3,8.
3. Денизе Херман (Германия) — +15,2…
7. Светлана Миронова (Россия) — +31,7…
10. Ирина Старых (Россия) — +36,8…
14. Екатерина Юрлова-Пехрт (Россия) — +47,3…
24. Лариса Куклина (Россия) — +1.04,9.
- 16 февраля 2020
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:29
-
16:28
-
16:11
-
15:51
-
14:21
-
14:15
-
13:26
-
13:00
-
12:58
-
11:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 15 февраля 2020
-
23:56
-
23:44
-
22:51
-
22:39
-
22:08
-
21:58
-
20:45
-
20:25
-
20:15
-
19:48
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:36