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У 37-летней Мякяряйнен лучший ход в гонке преследования на ЧМ. Миронова — седьмая

У 37-летней Мякяряйнен лучший ход в гонке преследования на ЧМ. Миронова — седьмая
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Представительница Финляндии, 37-летняя Кайса Мякяряйнен показала лучший ход в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Её чистое время прохождения дистанции составило 23 минуты 52,7 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф — + 14,5 секунды. Третий ход — у немецкой спортсменки Денизе Херман — +15,2 секунды.

Быстрейшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая уступила Мякяряйнен 31,7 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 23.52,7.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +3,8.
3. Денизе Херман (Германия) — +15,2…
7. Светлана Миронова (Россия) — +31,7…
10. Ирина Старых (Россия) — +36,8…
14. Екатерина Юрлова-Пехрт (Россия) — +47,3…
24. Лариса Куклина (Россия) — +1.04,9.

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