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Хёгберг выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Мартелло. Павлова — вторая, Кайшева — третья

Хёгберг выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Мартелло. Павлова — вторая, Кайшева — третья
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в гонке преследования, прошедшей на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Шведка прошла дистанцию за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах.

Второй финишировала россиянка Евгения Павлова (+57,4 секунды), допустившая один промах, третьей — ещё одна российская биатлонистка — Ульяна Кайшева (+1.06,5), также с одним промахом.

В топ-10 финишировали ещё две российские спортменки: четвёртой стала Анна Никулина (+1.28,2), шестой — Виктория Сливко (+1.44,8).

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 31.53,8 (1 промах).
2. Евгения Павлова (Россия) – +57,4 (1).
3. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.06,5 (1).
4. Анна Никулина (Россия) – +1.28,2 (2)…
6. Виктория Сливко (Россия) – 1.44,8 (2)…
41. Анастасия Поршнева (Россия) – 6.07,5 (9).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 7, Мартелло, Италия
Женщины. Гонка преследования 10 км
16 февраля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Элизабет Хёгберг
Швеция
31:53.8
2
Евгения Павлова
Россия
+57.4
3
Ульяна Кайшева
Россия
+1:06.5
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