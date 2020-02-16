Хёгберг выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Мартелло. Павлова — вторая, Кайшева — третья

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в гонке преследования, прошедшей на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Шведка прошла дистанцию за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах.

Второй финишировала россиянка Евгения Павлова (+57,4 секунды), допустившая один промах, третьей — ещё одна российская биатлонистка — Ульяна Кайшева (+1.06,5), также с одним промахом.

В топ-10 финишировали ещё две российские спортменки: четвёртой стала Анна Никулина (+1.28,2), шестой — Виктория Сливко (+1.44,8).

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 31.53,8 (1 промах).

2. Евгения Павлова (Россия) – +57,4 (1).

3. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.06,5 (1).

4. Анна Никулина (Россия) – +1.28,2 (2)…

6. Виктория Сливко (Россия) – 1.44,8 (2)…

41. Анастасия Поршнева (Россия) – 6.07,5 (9).