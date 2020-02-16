Хёгберг выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Мартелло. Павлова — вторая, Кайшева — третья

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в гонке преследования, прошедшей на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Шведка прошла дистанцию за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах.
Второй финишировала россиянка Евгения Павлова (+57,4 секунды), допустившая один промах, третьей — ещё одна российская биатлонистка — Ульяна Кайшева (+1.06,5), также с одним промахом.
В топ-10 финишировали ещё две российские спортменки: четвёртой стала Анна Никулина (+1.28,2), шестой — Виктория Сливко (+1.44,8).
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 31.53,8 (1 промах).
2. Евгения Павлова (Россия) – +57,4 (1).
3. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.06,5 (1).
4. Анна Никулина (Россия) – +1.28,2 (2)…
6. Виктория Сливко (Россия) – 1.44,8 (2)…
41. Анастасия Поршнева (Россия) – 6.07,5 (9).
- 16 февраля 2020
-
17:50
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:29
-
16:28
-
16:11
-
15:51
-
14:21
-
14:15
-
13:26
-
13:00
-
12:58
-
11:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 15 февраля 2020
-
23:56
-
23:44
-
22:51
-
22:39
-
22:08
-
21:58
-
20:45
-
20:25
-
20:15
-
19:48
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:00