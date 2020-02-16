Логинов: Бьорндален предложил тренироваться вместе? Я бы согласился

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что готов тренироваться вместе с восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, однако никаких приглашений спортсмен не получал.

«Бьорндален предложил мне тренироваться вместе? Честно, я не слышал по поводу этого приглашения. А так согласился бы! Я вообще не против потренироваться с кем-то», – передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) российский биатлонист завоевал золотую медаль в спринтерской гонке и бронзовую медаль в гонке преследования. После этого в общем зачёте Кубка мира Логинов поднялся на четвёртую строчку, сместив норвежца Тарьея Бё.