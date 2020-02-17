Й. Бё: утром мы смеялись над Жакленом

Французский биатлонист Эмильен Жаклен признался, что утром перед гонкой преследования на чемпионате мира в Антхольце отправился на стрелковую тренировку и это помогло ему выиграть золото.

«Мой тренер накануне подошёл ко мне и спросил, не хочу ли я попробовать пострелять с утра. Я был удивлён, но подумал — почему нет? Думаю, стрельба утром помогла мне расслабиться и придала уверенности», — приводит слова Жаклена NRK.

Норвежец Йоханнес Бё рассказал, что выход Жаклена на стрельбище утром вызвал смех в норвежской команде.

«Мы сначала вообще ничего не поняли, когда он вышел из отеля с винтовкой за спиной. Мы посмеялись над ним. У нас другая тактика. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — сказал Бё.

Жаклен, не допустив ни одного промаха, опередил Йоханнеса на финише. Третьим стал россиянин Александр Логинов.

Жаклен: если бы Йоханнес не пропустил меня вперёд, он бы выиграл