Й. Бё: утром мы смеялись над Жакленом

Французский биатлонист Эмильен Жаклен признался, что утром перед гонкой преследования на чемпионате мира в Антхольце отправился на стрелковую тренировку и это помогло ему выиграть золото.
«Мой тренер накануне подошёл ко мне и спросил, не хочу ли я попробовать пострелять с утра. Я был удивлён, но подумал — почему нет? Думаю, стрельба утром помогла мне расслабиться и придала уверенности», — приводит слова Жаклена NRK.
Норвежец Йоханнес Бё рассказал, что выход Жаклена на стрельбище утром вызвал смех в норвежской команде.
«Мы сначала вообще ничего не поняли, когда он вышел из отеля с винтовкой за спиной. Мы посмеялись над ним. У нас другая тактика. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — сказал Бё.
Жаклен, не допустив ни одного промаха, опередил Йоханнеса на финише. Третьим стал россиянин Александр Логинов.
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