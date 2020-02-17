Йоханнес Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на критические сообщения в его адрес со стороны российских болельщиков, которые остались недовольны комментариями олимпийского чемпиона после победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. В частности, Бё сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно».

«Ничего нового. В каком-то смысле это переходит на личный уровень, но, как публичные люди, мы должны отстаивать свою точку зрения. Конечно, россияне поддерживают своих. Им нужно это позволить. Они свободно могут писать комментарии в социальных сетях», — приводит слова Бё-младшего TV2.

Вчера, 16 февраля, Йоханнес завоевал серебро в гонке преследования. Логинов стал третьим. Победу одержал француз Эмильен Жаклен.

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