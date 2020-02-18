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Вирер: когда завершу карьеру? Решу в конце сезона

Вирер: когда завершу карьеру? Решу в конце сезона
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что пока не приняла решение о завершении карьеры. На чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) Вирер одержала победу в гонке преследования.

«Эта победа была самой чудесной в моей жизни. Побеждать на глазах родной публики очень трудно. Нужно со многим разобраться, справиться с давлением. Позади этого стоит много работы. Золото чемпионата мира – лучшая из моих наград.

Сегодня я не могу сказать, когда завершу карьеру. Я остаюсь сфокусированной на следующих гонках. Приму решение в конце сезона», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

В общем зачёте Кубка мира Доротея Вирер располагается на первом месте. Ознакомиться со статистикой общего зачёта можно на «Чемпионате».

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