Норицын рассказал, почему Резцова не участвует в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, почему российская биатлонистка Кристина Резцова не принимает участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
«Почему не бежит Резцова? После пасьюта приняли такое решение, ввиду того, что вся четвёрка в пасьюте может биться за призовые места. Все готовы бежать и рвутся в бой. Чемпионат мира длится две недели, у женщин щадящий график», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».
Сборную России в гонке представляют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки: текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
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