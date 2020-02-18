Норицын рассказал, почему Резцова не участвует в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, почему российская биатлонистка Кристина Резцова не принимает участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Почему не бежит Резцова? После пасьюта приняли такое решение, ввиду того, что вся четвёрка в пасьюте может биться за призовые места. Все готовы бежать и рвутся в бой. Чемпионат мира длится две недели, у женщин щадящий график», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Сборную России в гонке представляют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки: текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.