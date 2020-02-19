Вирер отреагировала на критику за использование вертолёта
Действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на критику со стороны норвежки Тириль Экхофф за использование вертолёта.
«Есть спонсор, которым этим занимается. Это очень круто, потому что у меня так много дел. Если погода хорошая, вертолёт доставляет меня из пункта „А“ в пункт „Б“. Мне не нужно сидеть четыре часа в машине. В вертолёте я могу добраться всего за 30 минут. Это изумительно», — приводит слова Вирер TV2.
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) Доротея уже завоевала две золотые и одну серебряную награды.
Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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