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Вирер отреагировала на критику за использование вертолёта

Вирер отреагировала на критику за использование вертолёта
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на критику со стороны норвежки Тириль Экхофф за использование вертолёта.

«Есть спонсор, которым этим занимается. Это очень круто, потому что у меня так много дел. Если погода хорошая, вертолёт доставляет меня из пункта „А“ в пункт „Б“. Мне не нужно сидеть четыре часа в машине. В вертолёте я могу добраться всего за 30 минут. Это изумительно», — приводит слова Вирер TV2.

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) Доротея уже завоевала две золотые и одну серебряную награды.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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