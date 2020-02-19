«Не думаю, что Грета Тунберг в восторге». Экхофф упрекнула Вирер

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф раскритиковала итальянку Доротею Вирер за использование вертолёта. Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» неоднократно прилетала на вертолёте на соревнования и тренировки.

«Да, она так делала. На Рождество мы с Ингрид Ландмарк Тандреволд выдели её в вертолёте. Не думаю, что Грета Тунберг в восторге от таких приоритетов», — приводит слова Экхофф TV2.

Грета Тунберг — шведская школьница, прославившаяся выступлениями в защиту экологии. На чемпионате мира 2020 года в Антхольце Вирер уже завоевала две золотые и одну серебряную награды. На счету Экхофф одно золото.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.