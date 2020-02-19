Экхофф: кто-то написал, что хочет меня убить

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о неприятных сообщениях, которые она получает в социальных сетях.
«Мне постоянно пишут, что пора заканчивать карьеру. Кто-то написал, что хочет меня убить. Было много всего. Я стараюсь избегать подобных сообщений. Я взрослый человек и понимаю, что такие вещи происходят в интернете. Ещё четыре или пять лет назад я не понимала, когда люди реагировали подобным образом», — приводит слова Экхофф Dagbladet.
Её партнёрша по команде Марте Рёйселанд также получила критические отзывы в интернете: «Мне писали, что я недостаточно хороша. Это часть игры, с таким стоит считаться. Я получаю немало позитивных комментариев, но есть и негатив. Таково общество».
Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 19 февраля 2020
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:50
-
14:15
-
14:14
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43
-
10:42
-
10:15
-
10:05
-
09:33
-
09:30
-
08:54
-
08:47
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
08:16
- 18 февраля 2020
-
21:26
-
21:11
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:30