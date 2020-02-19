Экхофф: кто-то написал, что хочет меня убить

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о неприятных сообщениях, которые она получает в социальных сетях.

«Мне постоянно пишут, что пора заканчивать карьеру. Кто-то написал, что хочет меня убить. Было много всего. Я стараюсь избегать подобных сообщений. Я взрослый человек и понимаю, что такие вещи происходят в интернете. Ещё четыре или пять лет назад я не понимала, когда люди реагировали подобным образом», — приводит слова Экхофф Dagbladet.

Её партнёрша по команде Марте Рёйселанд также получила критические отзывы в интернете: «Мне писали, что я недостаточно хороша. Это часть игры, с таким стоит считаться. Я получаю немало позитивных комментариев, но есть и негатив. Таково общество».

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.