Польховский прокомментировал неудачное выступление российских биатлонисток на ЧМ

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал выступление итальянки Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира в Антхольце, а также отметил слабую физическую готовность российских спортсменок.



«Победа Вирер? Прежде всего это функциональное состояние, физика. Неудачное начало стрельбы наложилось. Она дотерпела, и финиш был прекрасный.



Где наша физика? На что готовы сегодня, то и показываем. Может, ещё отойдут девчонки. По крайней мере мы замечаем, что после этапа Кубка мира в Поклюке некоторые шаги позитивные сделаны, в том числе женской командой», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».



Вирер победила в индивидуальной гонке, допустив два промаха. Российские биатлонистки не попали в топ-10. Лучший результат среди спортсменок национальной команды показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая с тремя промахами уступила больше двух минут и стала 13-й.

На текущий момент женская сборная России не смогла завоевать ни одной медали на чемпионате мира в Антхольце.