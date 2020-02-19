Фуркад: в прошлом году я был очень плох. Эта победа показывает, что я до сих пор в порядке

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Что касается моего последнего выстрела, то я был очень зол, потому что знал, что могу не выиграть эту гонку с одним промахом. В итоге я счастлив, что добрался до победы. Моя стратегия сработала.
Мне всегда удаются длинные гонки. Мне нравится бороться с собой, когда вокруг никого нет. Я могу фокусироваться только на себе, и это доставляет мне удовольствие. Эта победа значит многое для меня. В прошлом году я был очень плох, так что это был шанс показать, что я до сих в порядке. Я рад, что рядом со мной сегодня на подиуме именно эти парни», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Для француза сегодняшнее золото чемпионата мира стало 12-м в карьере. Больше только у легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
- 19 февраля 2020
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