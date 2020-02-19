Фуркад оторвался от преследователей в общем зачёте Кубка мира. Логинов — снова пятый

В Антхольце (Италия) завершилась индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону—2020. Победу одержал лидер общего зачёта из Франции Мартен Фуркад, таким образом лишь увеличив свой отрыв от ближайших преследователей.



Отставание Мартена от его соотечественника Кентена Фийона Майе теперь составляет 96 очков. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё располагается на третьей строчке общего зачёта.



Лучшим из россиян является Александр Логинов, который после сегодняшней гонки снова опустился на пятую позицию.



Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт после 16 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 752 очка

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 658

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 630

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 580

5. Александр Логинов (Россия) – 570

…

13. Матвей Елисеев (Россия) – 361.



Со статистикой общего зачёта Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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