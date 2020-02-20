Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович: давление на Логинова исходит не от иностранных спортсменов, а от наших СМИ

Касперович: давление на Логинова исходит не от иностранных спортсменов, а от наших СМИ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Личный тренер биатлониста Александра Логинова, российский специалист Александр Касперович рассказал, что на подопечного давят не высказывания иностранных спортсменов, а повышенное внимание со стороны российских журналистов.

«Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задаёт вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент. Я же вижу отношения Александра со спортсменами, они пожимают руки. Мы сами раздуваем, всё по-русски», – приводит слова специалиста РИА «Новости».

На чемпионате мира по биатлону Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке и бронзу в гонке преследования. Некоторые иностранные спортсмены негативно высказывались о Логинове из-за допингового прошлого спортсмена.

Норвежский биатлонист Дале: мы не хотели, чтобы Логинов победил
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020