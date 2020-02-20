Касперович: давление на Логинова исходит не от иностранных спортсменов, а от наших СМИ
Личный тренер биатлониста Александра Логинова, российский специалист Александр Касперович рассказал, что на подопечного давят не высказывания иностранных спортсменов, а повышенное внимание со стороны российских журналистов.
«Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задаёт вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент. Я же вижу отношения Александра со спортсменами, они пожимают руки. Мы сами раздуваем, всё по-русски», – приводит слова специалиста РИА «Новости».
На чемпионате мира по биатлону Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке и бронзу в гонке преследования. Некоторые иностранные спортсмены негативно высказывались о Логинове из-за допингового прошлого спортсмена.
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