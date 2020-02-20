Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась одиночная смешанная эстафета.



Сборная России, за которую выступали Лариса Куклина и Матвей Елисеев, заняла 7-е место. Победу одержала сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанд и Йоханнеса Бё.



Серебро завоевала команда Германии, третий результат показали французские биатлонисты.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Сингл-микст



1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 34.19,9 (0+6)

2. Германия (Франциска Пройс, Эрик Лессер) — +17,6 (0+5)

3. Франция (Анаис Бескон, Эмильен Жаклен) — +29,8 (0+4)

4. Швеция (Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон) — +35,2 (0+7)

5. Швейцария (Лена Хекки, Беньямин Вегер) — +40,6 (0+9)

...

7. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — +1.00,5 (0+6).