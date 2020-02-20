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Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я

Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась одиночная смешанная эстафета.

Сборная России, за которую выступали Лариса Куклина и Матвей Елисеев, заняла 7-е место. Победу одержала сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанд и Йоханнеса Бё.

Серебро завоевала команда Германии, третий результат показали французские биатлонисты.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Сингл-микст

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 34.19,9 (0+6)
2. Германия (Франциска Пройс, Эрик Лессер) — +17,6 (0+5)
3. Франция (Анаис Бескон, Эмильен Жаклен) — +29,8 (0+4)
4. Швеция (Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон) — +35,2 (0+7)
5. Швейцария (Лена Хекки, Беньямин Вегер) — +40,6 (0+9)
...
7. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) — +1.00,5 (0+6).

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Супермикст
20 февраля 2020, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
34:19.9
2
Германия
+17.6
3
Франция
+29.8
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