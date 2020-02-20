Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету чемпионата мира

Драчёв назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Глава союза биатлонистов Владимир Драчёв назвал четыре российских биатлонистов, которые могут выйти на старт мужской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили и Александр Логинов. Участие Евгения Гараничева в эстафете не планируется», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Мужская эстафета состоится в ближайшую субботу, 22 февраля. В этот же день пройдёт и женская эстафетная гонка, состав на которую стал известен ранее. Сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

Драчёв: надеемся на мужскую эстафету — не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020