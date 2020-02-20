Драчёв назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету чемпионата мира
Глава союза биатлонистов Владимир Драчёв назвал четыре российских биатлонистов, которые могут выйти на старт мужской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили и Александр Логинов. Участие Евгения Гараничева в эстафете не планируется», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Мужская эстафета состоится в ближайшую субботу, 22 февраля. В этот же день пройдёт и женская эстафетная гонка, состав на которую стал известен ранее. Сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
Драчёв: надеемся на мужскую эстафету — не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль
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