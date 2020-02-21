Губерниев отреагировал на включение Гараничева в состав сборной России на эстафету
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на включение призёра Олимпийских игр Евгения Гараничева в состав сборной России на эстафетную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) завтра, 22 февраля.
«Итак, Гараничев в биатлонной эстафете на чемпионате мира! Халили не поставили, а зря! Ему и Резцовой Олимпиады потом выигрывать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В составе сборной России также выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Вчера президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что участие Гараничева в эстафете не планируется.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
Гараничев вошёл в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира по биатлону
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