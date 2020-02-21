Гараничев вошёл в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров огласил окончательный состав команды на эстафетную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 22 февраля, сообщает ТАСС. Участие в гонке примут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Спортсмены будут выступать именно в таком порядке.



Вчера президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что участие призёра Олимпийских игр Гараничева в эстафете не планируется. Тренеры рассматривали кандидатуру 21-летнего Карима Халили, который на чемпионате мира 2020 года ещё не выступал.

22 февраля также пройдёт женская эстафетная гонка. Сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.