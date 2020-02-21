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Т. Бё: норвежцам стоило попытаться «угнать» Бьорндалена у сборной Китая

Т. Бё: норвежцам стоило попытаться «угнать» Бьорндалена у сборной Китая
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё рассказали, что были бы готовы тренироваться под руководством восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, если бы он не уехал работать в Китай.

«Возможно нам, норвежцам, стоило попытаться «угнать» Уле-Эйнара Бьорндалена, пока он не уехал за границу. Он единственный знает так много о биатлоне и о норвежских биатлетах», — приводит слова Тарьея Бё TV2.

«Возможно, нам бы понравилось тренироваться с Бьорндаленом. Это однозначно вопрос заработной платы, и я уверен, что у Китая было более прибыльное предложение, чем у Норвежской биатлонной ассоциации», — добавил Йоханнес Бё.

Бьорндален тренирует национальную сборную Китая с конца 2019 года.

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