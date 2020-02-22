«Это заказ». Хованцев рассказал о наступлении IBU на Россию

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на скандал с обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Будет ли теперь война с IBU? Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после гонки.



Они должны были сделать так, чтобы это не повлияло на состояние спортсменов. Они обыскали машину, естественно, ничего не нашли. Со стороны IBU идёт наступление на РФ. Этот случай не вписывается ни в какие рамки – они пишут письмо, чтобы был проведён обыск. Я им говорил: «Вам компьютеры всей команды сдать? Берите!»



Они были доброжелательны? Там переводчик выходил из комнаты, даже никого не пускали. Вынос информации по Устюгову и Слепцовой делается специально, чтобы создать вокруг команды ещё больший негатив», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Ранее стало известно, что в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.



Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.