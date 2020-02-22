Хованцев объяснил, почему у Касперовича не было российской аккредитации

Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил отсутствие российской аккредитации у тренера Александра Логинова Александра Касперовича.

«У нас выданы все аккредитации, лишних нет. У нас сейчас восемь человек работают, они же занимают места. По квоте, можем взять 20 человек: восемь – сервис, три женских, три мужских тренера. Плюс я, врач, два массажиста. Квота и заканчивается», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.