Хованцев объяснил, почему у Касперовича не было российской аккредитации

Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил отсутствие российской аккредитации у тренера Александра Логинова Александра Касперовича.
«У нас выданы все аккредитации, лишних нет. У нас сейчас восемь человек работают, они же занимают места. По квоте, можем взять 20 человек: восемь – сервис, три женских, три мужских тренера. Плюс я, врач, два массажиста. Квота и заканчивается», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.
Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.
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