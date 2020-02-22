Шипулин: обыск в сборной прошёл не 19-го числа, а сегодня — это подло

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на скандал с обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Разговаривал с Сашей Логиновым. Он не может сдержать эмоции. Саша должен справиться с ситуацией.



Впрочем, то, что заявление было подано 19-го числа, а обыск прошёл только сегодня, как минимум подло», — заявил Шипулин в эфире Первого канала.



Утром 22 февраля в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Спортсмена уже отпустили, тогда как Касперович остался там.



В ходе скандала выяснилось, что аккредитация Касперовича на чемпионат мира была оформлена на сборную Украины.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова! Даже удивительно, как россияне до сих пор отделываются лёгким испугом!