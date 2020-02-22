Юрлова-Перхт: на сегодняшнюю эстафету был особый настрой, утром очень сильно разозлились

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Юрлова-Перхт свою часть гонки завершила со вторым результатом, допустив один промах.

«Довольна собой наполовину. Очень сильно боролась сама с собой на «стойке». После третьего выстрела, который оказался промахом, была очень сильная дрожь во всём теле. Рада, что получилось взять не больше одного дополнительного патрона. Прямо вот внутренняя борьба была, на пределе.

На сегодняшнюю эстафету особый настрой. Утром сегодня очень сильно разозлились. Всё узнала только на зарядке — вышла, а там очень много корреспондентов. Когда увидела, что Логинов даёт интервью, стало понятно: произошло что-то серьёзное. Потом уже сказали, что случилось. Сегодня выступать вдвойне ответственно, у нас особая мотивация», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».