Вице-президент СБР Чепиков допустил изменения в тренерском штабе женской сборной

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков допускает, что причиной неудачного выступления женской сборной во второй половине сезона может стать плохая подготовка спортсменок на сборах.
«Мы надеялись в этом сезоне, что у нас будет молодая кровь, в начале сезона неплохо показали себя наши девушки, но потом произошёл какой-то непонятный сбой. Может быть, причиной стала январская подготовка, а может быть и базовая летняя, нужно проводить анализ и, возможно, вносить корректировки в тренерском составе. У них и стрельба, мягко говоря, не клеится. Видимо, надо усилить тренером по стрелковой подготовке», — цитирует Чепикова ТАСС.
Напомним, пост старшего тренера женской сборной России занимает Виталий Норицын, тренером по стрельбе является Леонид Гурьев.
Сегодня, 22 февраля на чемпионате мира в Антхольце (Италия) состоялась женская эстафета. Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной финишировала восьмой.
- 22 февраля 2020
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