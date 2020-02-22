Вице-президент СБР Чепиков допустил изменения в тренерском штабе женской сборной

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков допускает, что причиной неудачного выступления женской сборной во второй половине сезона может стать плохая подготовка спортсменок на сборах.



«Мы надеялись в этом сезоне, что у нас будет молодая кровь, в начале сезона неплохо показали себя наши девушки, но потом произошёл какой-то непонятный сбой. Может быть, причиной стала январская подготовка, а может быть и базовая летняя, нужно проводить анализ и, возможно, вносить корректировки в тренерском составе. У них и стрельба, мягко говоря, не клеится. Видимо, надо усилить тренером по стрелковой подготовке», — цитирует Чепикова ТАСС.



Напомним, пост старшего тренера женской сборной России занимает Виталий Норицын, тренером по стрельбе является Леонид Гурьев.

Сегодня, 22 февраля на чемпионате мира в Антхольце (Италия) состоялась женская эстафета. Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной финишировала восьмой.