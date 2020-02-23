Кристиансен — про обыск у Логинова: в Норвегии просто так подобные рейды не проводятся

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал скандальные обыски членов сборной России во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Надеюсь, у полиции есть серьёзные причины для таких обысков. В Норвегии, к примеру, просто так подобные рейды не проводятся.



Видимо, в других европейских странах не всё так серьёзно — уже не впервые полиция устраивает такое во время соревнований. Нужно понимать, что врываться в комнату спортсмена в важнейший соревновательный день можно, лишь имея веские на то причины», — цитирует Кристиансена Dagbladet.



22 февраля в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продолжавшиеся более полутора часов, связывают с возникшими вопросами к тренеру Александру Касперовичу относительно его аккредитации. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.

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