Губерниев: на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией, что вчерашние обыски в расположении сборной России не прошли бесследно. На Александра Логинова и Александра Касперовича по письму из IBU в Италии заведено уголовное дело.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий… Но из Италии обоих выпустят » — написал Губерниев в своём Телеграм-канале.

Накануне утром итальянская полиция обыскала номер и машину Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Обыски были проведены на основании письма представителя IBU. Сообщалось, что проблема в аккредитации Касперовича, из-за чего Логинову припомнили давнюю дисквалификацию за применение допинга. Однако в ночь на 23 февраля полиция вновь приехала к Логинову подписать протокол, составленный по итогам утреннего обыска.