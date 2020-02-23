Губерниев: на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией, что вчерашние обыски в расположении сборной России не прошли бесследно. На Александра Логинова и Александра Касперовича по письму из IBU в Италии заведено уголовное дело.
«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий… Но из Италии обоих выпустят » — написал Губерниев в своём Телеграм-канале.
Накануне утром итальянская полиция обыскала номер и машину Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Обыски были проведены на основании письма представителя IBU. Сообщалось, что проблема в аккредитации Касперовича, из-за чего Логинову припомнили давнюю дисквалификацию за применение допинга. Однако в ночь на 23 февраля полиция вновь приехала к Логинову подписать протокол, составленный по итогам утреннего обыска.
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