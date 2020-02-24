Губерниев: Логинова довели. Лишь бы он не закончил карьеру

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

«Сашу довели. Это его личное решение. Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас. Ему трудно было, и мы его поддерживаем. Своих мы не бросаем!

Все наши победы чистые. Логинов выиграл чемпионат мира, и теперь будут следующие этапы. Понятно, что Норицын будет уволен: женщины выступили плохо. Но – будем делать выводы и идти дальше», — цитирует Губерниева «Национальная служба новостей».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошёл обыск в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства.

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