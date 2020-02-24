Губерниев: Логинова довели. Лишь бы он не закончил карьеру

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
«Сашу довели. Это его личное решение. Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас. Ему трудно было, и мы его поддерживаем. Своих мы не бросаем!
Все наши победы чистые. Логинов выиграл чемпионат мира, и теперь будут следующие этапы. Понятно, что Норицын будет уволен: женщины выступили плохо. Но – будем делать выводы и идти дальше», — цитирует Губерниева «Национальная служба новостей».
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошёл обыск в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сообщил, что правоохранители искали препараты и лекарства.
- 24 февраля 2020
-
10:08
-
10:05
-
09:53
-
09:32
-
09:29
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
08:55
-
08:46
-
08:40
-
00:36
-
00:18
-
00:04
-
00:00
- 23 февраля 2020
-
23:51
-
23:17
-
22:40
-
22:39
-
22:18
-
22:06
-
21:22
-
21:02
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
19:53
-
19:24
-
19:14
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
18:03
-
17:57