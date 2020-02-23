На Логинова завели уголовное дело в Италии. Когда их с тренером арестуют?

История с визитом итальянской полиции в номер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова получила продолжение. Чемпиону мира и его личному тренеру Александру Касперовичу грозит уголовная ответственность. На них заведено уголовное дело в полиции города Больцано в Италии.

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Сара Фуссек – виновница конфликта

Как сообщили «Чемпионату» президент СБР Владимир Драчёв и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, главная проблема по-прежнему в письме антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек Хаккарайнен.



Именно она натравила карабинеров на Логинова с Касперовичем и инициировала конфликт. Сейчас выяснилось, что уголовное дело всё-таки открыто, а как известно, в Италии употребление допинга наказывается именно уголовной ответственностью.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Уголовное дело есть, обвинений – пока нет

В то же время об аресте, несмотря на уголовное дело, речи нет. Пока нет. И Логинова, и Касперовича точно выпустят из страны, поэтому дальнейшее развитие событий будет уже в России. Или в двух странах сразу. Как стало известно «Чемпионату», Александр Касперович уже вылетел или вот-вот вылетит из Европы. А рейс Александра Логинова должен отправиться в Россию в 22:00 по местному времени. Ничто не должно помешать обоим спокойно добраться до дома и действовать уже из России.

Как сказал «Чемпионату» Владимир Драчёв, у Логинова будет помощь адвоката, который плотно займётся его делом. По информации, которая известна на данный момент, конкретных обвинений ни Логинову, ни Касперовичу пока не предъявлено. Всё на уровне подозрений, которые требуют от итальянской полиции дополнительных разбирательств. При этом стоит отметить, что заведение уголовного дела в подобных ситуациях, связанных с допингом, — это стандартная практика для итальянской полиции. Всё это совсем не значит, что у Логинова и Касперовича нашли что-то запрещённое, и это тщательно скрывается.

Полицейский обыск у сборной России. Приказали сидеть в трусах, отобрали телефон и нож На чемпионате мира по биатлону в отель сборной России ворвалась полиция. Кто написал донос, что нашли, почему в 6 утра – главное о скандале.

Логинов переживает за жену и ребёнка

Уголовное дело было заведено ещё вчера вечером. Так что не случайно, что после утреннего визита полиции к Логинову нагрянули ещё и поздно ночью, из-за чего спортсмен окончательно решил отказаться от участия в масс-старте. Две ночи без сна – ужасная ситуация для спортсмена в момент проведения чемпионата мира.



Касперовичу пришлось ехать в отделение полиции вчера поздно вечером. Личные вещи им до сих пор не вернули. Если брать пример с похожим обыском в сборной Казахстана, то этот процесс занимает около трёх месяцев. У того же Логинова в телефоне, по сути, вся жизнь — банковские карты, связь с молодой семьёй, которая за него очень переживает. А уж как он переживает за молодую жену и ребёнка, и говорить не приходится.

Вторжение полиции Россию погубило. Биатлонистов оставили без медалей в эстафетах Главные гонки чемпионата мира обернулись неудачей. Хотя у женщин даже был шанс выбраться на первое место!

Это война?

Изъятие гаджетов создаёт сложности с заполнением системы АДАМС. Так что это очень похоже на преднамеренную атаку со стороны IBU, хотя руководство организации это упорно отрицает. Логинов собирался восстановиться психологически и выступить на оставшихся трёх этапах Кубка мира, однако теперь совершенно непонятно, как будет развиваться ситуация. Очевидно одно – против лучшего биатлониста России, его личного тренера и всего руководства СБР объявлена война. И от того, кто её выиграет, во многом будет зависеть будущее российского биатлона.