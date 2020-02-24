«Совершенно не мой чемпионат». Виттоцци подвела итоги домашнего ЧМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала итоги домашнего чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Спортсменка опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме». Единственную медаль чемпионата итальянка завоевала в составе сборной в смешанной эстафете.

«Чемпионат мира в Антхольце завершился! Я вернулась домой с серебряной медалью в смешанной эстафете и я горжусь этим, но, очевидно, это был совершенно не мой чемпионат. Я хочу поблагодарить всех людей, кто поддерживал меня на трассе, особенно в сложные моменты!

Спасибо! Иногда ты побеждаешь, иногда чему-то учишься, но то, что меня не убивает, делает меня сильнее», – написала Виттоцци.

Пост доступен в официальном «инстаграме» Лизы Виттоцци.