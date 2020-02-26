«Это предупредительный выстрел для всех». Вильхельм — об обыске у Логинова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2005/2006 немка Кати Вильхельм прокомментировала информацию об обыске номера российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.
«Почему случился этот полицейский рейд, до сих пор неизвестно. Думаю, это нормально, если есть явные причины и подозрения. Возможно, это напугает людей больше, чем просто анализ мочи в ВАДА. Это предупредительный выстрел для всех. Если кто-то ещё раз пойдёт на применение допинга при таких обстоятельствах, я не смогу этого понять», — приводит слова Вильхельм T-Online.
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